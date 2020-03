Serie A, Dott.Pulcini: «Stop agli allenamenti o noi dottori ci dimettiamo»

Il medico della Lazio è stato intervistato da RadioRadio per capire come le società si stiano muovendo riguardo il Coronavirus

Il Coronavirus è arrivato in Serie A contagiando già parecchi addetti ai lavori tra calciatori e staff sanitario.

Oggi il Dottor Ivo Pulcini ha preso parola sulle frequenze di RadioRadio per cercare di capire come i club stiano prendendo le dovute misure di sicurezza anche riguardo gli allenamenti, che hanno già fatto discutere. Ecco le sue parole: «C’è una grande preoccupazione da parte di alcuni colleghi. Per noi all’inizio è stato difficile ma poi abbiamo avuto l’intelligenza e la comprensione di tutto lo staff e abbiamo preso la decisione di mandare tutti a casa indistintamente fino al 21 marzo. Alcuni colleghi si troveranno lunedì ad affrontare i proprietari delle società che vogliono assolutamente riprendere gli allenamenti. Questo ci porta una forte preoccupazione per la tutela della salute di tutti i tesserati. Se venissero ripresi gli allenamenti abbiamo minacciato all’unanimità di dimetterci come responsabili delle società sportive».