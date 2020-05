Serie A, domani incontro tra Gravina e comitato tecnico scientifico

Secondo quanto riportato da Ansa.it, domani è in programma l’incontro per valutare il protocollo sulla ripresa della Serie A

Dopo la notizia del rinvio dell’Assemblea di Lega prevista per venerdì, arrivano importanti novità sul fronte Serie A: secondo quanto riportato da Ansa.it, infatti, domani è in programma un incontro tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina ed il comitato tecnico scientifico, utile per valutare e discutere il protocollo sulla ripresa presentato dalla Lega Calcio. Giornata cruciale, dunque, per capire quello che sarà il destino della Serie A e non solo.