Serie A, domani esordiranno le nuove sigle: la novità. La Serie A si rinnova, ecco cosa succede

A partire dalla giornata di Serie A di domani ad accompagnare la visione televisiva delle prossime partite, e tutti i programmi corrispondenti, ci saranno delle nuove sigle firmate dal regista Gabriele Mainetti. A dare l’annuncio è stata la TIM, mediante il seguente comunicato ufficiale.

COMUNICATO– “TIM e Lega Serie A lanciano le nuove sigle che da domani accompagneranno in TV le partite del massimo campionato di calcio italiano e i programmi televisivi ad esso dedicati. Caratterizzate dal claim ‘TIM e il calcio ci connettono da sempre’ e firmate dal regista Gabriele Mainetti, le sigle sottolineano l’importanza delle connessioni umane e della condivisione di valori che ‘si imparano da bambini e non si scordano mai’ grazie anche alla passione per il calcio. Le nuove sigle, arricchite dai colori di tutte e venti le squadre, confermano il legame che dura da oltre 25 anni tra TIM e Lega Serie A“.