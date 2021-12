Serie A, De Siervo contro i calciatori: «Egoisti»

Nel corso di una giornata formativa al centro Var di Lissone, Luigi De Siervo, ha espresso un suo giudizio sul campionato italiano

«Siamo in piena crisi ancora, è ripartito un po’ lo spettacolo ma il mondo calcio ha pagato un prezzo altissimo e a pagarlo sono state solo le proprietà, i calciatori neanche un euro. Da parte loro c’è stato un atto di egoismo profondo, non hanno ridotto in nessun modo e in modo infinitesimale i loro guadagni. Questo mondo ha perso un miliardo e due, i calciatori niente. Questo l’ho detto in ogni contesto ed è un fatto grave, perché sono modelli»