Serie A: date, orari delle partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutte le info

Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere

La Serie A 2024/2025 sta per vivere la 33ª giornata di campionato, che si giocherà da sabato 19 a lunedì 21 aprile 2025. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2024/2025.

33ª Giornata (19-21 aprile 2025)

Sabato 19 aprile

Ore 15.00, LECCE-COMO (DAZN)

Ore 18.00, MONZA-NAPOLI (DAZN)

Ore 20.45, ROMA-VERONA (DAZN/SKY)

Domenica 20 aprile

Ore 15.00, EMPOLI-VENEZIA (DAZN)

Ore 18.00, BOLOGNA-INTER (DAZN/SKY)

Ore 20.45, MILAN-ATALANTA (DAZN)

Lunedì 21 aprile

Ore 12.30, TORINO-UDINESE (DAZN/SKY)

Ore 15.00, CAGLIARI-FIORENTINA (DAZN)

Ore 18.00, GENOA-LAZIO (DAZN)

Ore 20.45, PARMA-JUVENTUS (DAZN)