Serie A, Terminato il Consiglio Federale: nuovo incontro il 23 marzo

Convocato per oggi e svolto soprattutto in conference call, al centro dell’incontro c’è la situazione attuale del calcio italiano

Alle 15 è iniziato il Consiglio Federale straordinario FIGC in programma per oggi a Roma sulla situazione attuale dovuta all’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’incontro si è svolto tutto in conference call eccetto il presidente della Lazio Claudio Lotito e quello della Lega Serie A Dal Pino, presenti sul posto. Come riporta Sky Sport, il prossimo Consiglio è stato fissato per il 23 marzo e tutti i presidenti delle diverse leghe dovranno proporre una soluzione per riorganizzare il loro calendario. Saranno due settimane intense per tessere le sorti dei vari campionati.