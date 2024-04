Serie A, quante squadre partecipanti alle competizioni europee? Le ipotesi in vista della prossima stagione

Dopo i risultati di ieri delle squadre italiane in Europa League e Conference League, è certa la partecipazione della quinta classificata in campionato alla prossima Champions League. La Serie A, però, potrebbe portare fino a dieci squadre nelle tre competizioni europee. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, se una tra Roma ed Atalanta dovesse vincere l’Europa League ed arrivare settima in campionato ci sarebbero sei squadre in Champions League.

In questo modo, la sesta e l’ottava si qualificherebbero per l’Europa League. Inoltre, se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League e arrivare decima in campionato ci sarebbe un’ulteriore squadra in Europa League. Con questo allineamento, la nona classificata andrebbe in Conference League. Sono scenari ipotetici e complicati da raggiungere, ma la Serie A vuole tornare protagonista in Europa.