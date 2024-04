Serie A, come cambia la classifica dopo Lazio-Salernitana 4-1

Serie A, al termine della partita dell’Olimpico contro i campani questa è la classifica aggiornata in vista di domani

Al termine della roboante vittoria della Lazio sulla Salernitana per 4-1, che rilancia la formazione di Tudor per la corsa europea, ecco come cambia la classifica

Inter 82

Milan 68

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50

Lazio 49

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29*

Udinese 28

Hellas 27

Cagliari 27

Frosinone 25

Sassuolo 25*

Salernitana 15*