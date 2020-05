Serie A, i club contrari ai playoff: «Meglio giocare tutte le gare»

Serie A, la possibilità di disputare i playoff e playout non piace ai club che vorrebbero in caso di ripresa giocare tutte le gare

Non si ha ancora la certezza che il calcio ossa ripartire ma se c’è una cosa sicura è che l’idea di poter disputare i playoff e i playout per determinare la classifica non piacciono proprio a nessuno. Questo ovviamente è solo il piano B e verrebbe messo in atto nel caso in cui per qualsiasi ragione il campionato non possa essere portato a termine giocando tutte e 12 le gare che mancano alla fine.

Come riporta La Gazzetta dello Sport tuttavia i club di Serie A sono contrari ad uno stravolgimento del format. Per tre ragioni: