Serie A, classifica aggiornata dopo Verona-Monza: i brianzoli agganciano Sarri

Cambia la classifica aggiornata di Serie A dopo Hellas-Verona Monza 1-3, i brianzoli agganciano la Lazio di Sarri

Cambia ancora la classifica di Serie A. Balzo in avanti del Monza dopo il match vinto questo primo pomeriggio in casa dell’Hellas Verona per 1-3. Ecco dunque il tabellino aggiornato dopo le prime cinque partite valide per l’undicesima giornata del nostro campionato, con i brianzoli che agganciano la Lazio di Maurizio Sarri. ( * per il club con una gara in più)

nter 28*

Juventus 23

Milan 22*

Napoli 21*

Atalanta 19*

Bologna 18*

Fiorentina 17

Lazio 16*

Monza 16*

Roma 14

Lecce 13

Frosinone 12

Torino 12

Genoa 11

Sassuolo 11

Udinese 10*

Verona 8*

Empoli 7

Cagliari 6

Salernitana 4*