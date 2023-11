Serie A, cambia la classifica dopo Cagliari-Monza, Lazio superata

Cambia ancora la classifica della Serie A dopo il pareggio tra Cagliari e Monza, ecco la posizione della Lazio e gli altri club

Si è concluso per 1-1 il primo match in programma questo pomeriggio tra Cagliari e Monza. Un punteggio che seppur di poco cambia la classifica di Serie A, con Lazio che si vede scavalcare proprio dai brianzoli. (* una partita in più).

Inter 31 punti

Juventus 29

Milan 26*

Napoli 24*

Atalanta 20*

Fiorentina 20*

Roma 18

Bologna 18

Monza 18*

Lazio 17*

Torino 16

Frosinone 15

Lecce 14

Genoa 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 10*

Hellas Verona 8

Salernitana 8*