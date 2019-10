Serie A, con la vittoria di ieri la Lazio aggancia il Napoli

In attesa dell’ultimo match di questa sera tra Milan e Spal intanto ieri i biancocelesti hanno raggiunto il Napoli

La decima giornata di Serie A terminerà questa sera con il match tra Milan e Spal. La maggior parte dei risultati però è arrivata ieri. La vittoria sul Torino per 4-0, e il pareggio tra Napoli e Atalanta, ha permesso alla Lazio di raggiungere i partenopei a quota 18 punti. La squadra di mister Inzaghi recupera anche sui bergamaschi che ora distano tre punti. Sempre un punto sopra la Roma di Fonseca che come i biancocelesti hanno battuto l’Udinese per 4-0.

Di seguito la classifica completa:

Juventus: 26

2. Inter: 25

3. Atalanta: 21

4. Roma: 19

5. Lazio: 18

6. Napoli: 18

7. Cagliari: 18

8. Fiorentina: 15

9. Parma: 13

10. Bologna: 12

11. Verona: 12

12. Torino: 11

13. Milan*: 10

14. Udinese: 10

15. Sassuolo: 9

16. Lecce: 9

17. Genoa: 8

18. Brescia: 7

19. Spal*: 7

20. Sampdoria: 5