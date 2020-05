Serie A, chiesto dalla Lega l’anticipo delle semifinali di Coppa Italia

La Lega Serie A ha ufficialmente richiesto al Governo l’anticipo delle semifinali di Coppa Italia rispetto alla data stabilita

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Lega Serie A avrebbe chiesto ufficialmente al Governo di poter anticipare le semifinali di Coppa Italia rispetto alla data scelta del 14 giugno, disputando le gare tra il 12 ed il 13. In caso di approvazione, però, il Governo dovrà formulare un nuovo decreto in modo tale da scavalcare quello attualmente in vigore, che prevede il divieto di tutte le manifestazioni sportive fino al 14 giugno.