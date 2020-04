Serie A, Castellacci: «Necessario chiarire il protocollo per riprendere»

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex responsabile medico della nazionale italiana Castellacci ha detto la sua sulla ripresa

In attesa di capire il futuro della Serie A e non solo, ai microfoni di Lady Radio, l’ex responsabile medico della nazionale italiana Enrico Castellacci ha detto la sua sul protocollo fornito dalla FIGC per la ripresa della stagione:

«Se la Serie A dovesse ripartire bisognerà chiarire alcuni punti che i protocolli non chiariscono e risultano oscuri: se un giocatore è positivo su chi cade la responsabilità? Su un medico sociale, sulla società o su altri? È importante, perché si va sul penale».