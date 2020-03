Serie A, Cassetti: «Playoff ingiusti, la Roma potrebbe arrivare in alto»

L’ex giocatore della Roma, in esclusiva a Soccer Magazine, ha detto la sua sulla possibilità dei playoff in Serie A

La Serie A si è momentaneamente paralizzato per colpa della diffusione fulminea del virus che sta spaventando tutta la popolazione italiana.

Al momento dello stop, la Lazio si trovava ad un solo punto di distanza dalla Juventus in prima posizione. Oggi Marco Cassetti, in esclusiva a Soccer Magazine, ha rilasciato la sua dichiarazione riguardo la possibilità di riprendere tramite i playoff: «È un discorso molto complicato, perché comunque in 12 partite che mancano da qua alla fine della stagione regolare qualsiasi squadra potrebbe risalire. Ad esempio, in 12 partite la Roma avrebbe tutte le opportunità di scavalcare l’Atalanta che magari incapperebbe in un periodo negativo e la Roma arriverebbe tra le prime 4. Perché in questo momento la classifica dovrebbe finire così e la Roma non partecipare alla Champions? Io spero vivamente che questa situazione che stiamo vivendo si possa risolvere prima o poi nel migliore dei modi, chiedendo comunque un sacrificio a tutti, giocando magari una partita a breve distanza dall’altra per riuscire a finire e avere un esito un po’ più normale. Anche se non sarà sicuramente lo stesso ricominciare magari dopo due mesi e mezzo di attività».