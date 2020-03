Serie A, Cairo: «Campionato concluso. Impossibile assegnare scudetto»

Intervenuto ai microfoni di Radio 1, il presidente del Torino Urbano Cairo ha detto la sua sulla stagione in corso e sullo scudetto

Urbano Cairo è contro la ripresa del campionato. Intervenuto ai microfoni di Radio 1, il presidente del Torino ha dato la sua opinione sull’assegnazione dello scudetto e sul proseguimento della Serie A, con un commento anche sul taglio stipendi:

«Il campionato di calcio secondo me è finito e lo scudetto non va assegnato. Ci deve esser un contributo di tutti per uscire da questa situazione e ripartire. Sono molto fiducioso sulla possibilità di trovare un accordo con i calciatori».