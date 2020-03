Serie A, Cagni: «Alla ripresa se la giocheranno Lazio e Juventus»

Gigi Cagni, intervistato da TMW, ha detto la sua in merito alla lotta scudetto che ricomincerà alla ripresa del campionato

L’allenatore, momentaneamente fermo, Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW per commentare i temi attuali del calcio italiano. Ecco le sue parole:

«Non puoi annullare il campionato. Si deve arrivare in fondo. Si parla di sacrifici, tutti li stiamo facendo, quindi lo faccia anche il calcio :Quando si potrà allentare la stretta, si giochi anche a stadi vuoti. E i calciatori giochino anche di più. Chi sarà il favorito per lo Scudetto? La Juve, perché ha la rosa più importante. La Lazio se la giocherà al meglio, ha le possibilità tecniche per giocarsela. Saranno loro due a contendersi il campionato. Escludo l’Inter, perché secondo me il pensiero ora è la coppa».