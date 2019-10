Serie A, battuta d’arresto per la Juventus, l’Inter non ne approfitta

Serie A, sia l’Inter che la Juventus hanno pareggiato, rispettivamente contro Parma e Lecce: nessun sorpasso per i nerazzurri

La Juventus non va oltre il pareggio a Lecce nella nona giornata di Serie A. I bianconeri, senza Cristiano Ronaldo, ottengono un solo punto dopo cinque vittorie consecutive. Entrambi i gol arrivano dagli undici metri, e sono firmati da Dybala e Macosu. La peggior notizia per Maurizio Sarri, però, è l’infortunio di Pjanic, uscito nella ripresa per un problema muscolare. Pareggio amaro anche per l’Inter, che non è riuscita a superare la ‘Vecchia Signora’. Impegnata contro il Parma, l’armata di Conte fa 2-2. I nerazzurri vanno in vantaggio nel primo tempo, ma dopo appena tre minuti arriva l’1-1 di Karamoh. Nei secondi 45′ di gioco, Lukaku sigla il secondo gol dei meneghini, con cui risponde al 1-2 di Gervinho. Esposito, al debutto in Serie A, è andato vicino al 3-2. La Juventus, dunque, rimane al comando nella classifica del nostro campionato.