Serie A, anticipi e posticipi: il calendario della Lazio

La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi fino alla 34esima giornata: ecco quale sarà il calendario della Lazio.

Pubblicato e comunicato dalla Lega Serie A il calendario fino alla 34esima giornata. Per quel che riguarda la Lazio, a spiccare sono un lunch match e due sfide serali. I biancocelesti infatti affronteranno Napoli e Milan in notturna. Il match contro in partenopei andrà in scena il 22 aprile, mentre quello con i rossoneri quattro giorni dopo, lunedì 26.

A chiudere questo filotto sarà il lunch match contro il Genoa, in programma il 2 maggio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico. Ma ecco il calendario completo, con la programmazione televisiva:

30^ GIORNATA 11/04/2021

Hellas Verona-Lazio h15:00 DAZN

31^ GIORNATA 18/04/2021

Lazio-Benevento h15:00 SKY

32^ GIORNATA 22/04/2021

Napoli-Lazio h20:45 SKY

33^ GIORNATA 26/04/2021

Lazio-Milan h20:45 SKY

34^ GIORNATA 02/05/2021

Lazio-Genoa h12:30 DAZN