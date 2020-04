Serie A, il 3 maggio possibile data per la ripresa degli allenamenti

Serie A, spunta una possibile data per la ripresa degli allenamenti delle squadre del massimo campionato

Uno dei temi più discussi degli ultimi tempi quello di quando le squadre di Serie A potranno tornare ad allenarsi seppur con tutte le precauzioni del caso.

Come riporta La Gazzetta dello Sport non ci sono certezze e tutto dipenderà ovviamente dall’andamento dei contagi del nostro paese. Una data utile però potrebbe essere quella del 3 maggio giorno in cui le squadre potrebbero tornare nuovamente sui campi di allenamento per iniziare la preparazione in vista della ripresa.