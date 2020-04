Serie A, 200 milioni di compensi agli agenti. E la Lazio…

200 milioni versati ai procuratori: tanto hanno pagato società e giocatori. Juventus sul podio, la Lazio solo tredicesima

200 milioni per i procuratori. È quanto sborsato da club e giocatori della Serie A (187,8 milioni versati direttamente dalle società e 13,7 dai tesserati) per i compensi agli agenti, per la mediazione sui trasferimenti e sui rinnovi contrattuali. A riportare i numeri è l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore che sottolinea come sia la Juventus il club che ha pagato più commissioni con oneri per 44,3 milioni. Seguono l’Inter (31,8 milioni) e la Roma (23,2 milioni).

Tredicesima, invece la Lazio con solo 4,5 milioni pagati ai procuratori: il trend è comunque in aumento rispetto al 2018.