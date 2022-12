Pellissier: «Provedel è un giocatore importante, nella Lazio...»

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona e attuale presidente della Clivense, ha elogiato le qualità di Ivan Provedel

Intervistato da TMW, Sergio Pellissier ha parlato così di Ivan Provedel, portiere della Lazio:

«Assolutamente. Provedel era molto più indietro di Silvestri, ma, quando gli hanno dato fiducia, ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo e lo sta facendo anche ora. Sicuramente alla Lazio imparerà ancora tanto, è in una società importante ed è riuscito a diventare un giocatore importante. Silvestri mi stupivo che non giocasse nell’Hellas Verona perché quando lo hanno messo in condizione di giocare ha fatto veramente un anno straordinario. Ero pronto prima di Provedel, ma sono due che hanno fatto molto bene negli ultimi anni e stanno crescendo ancora».