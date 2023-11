Serena: «Lukaku? I tifosi hanno avuto la meglio. Non è riuscito a…»

Aldo Serena ha commentato il recente Inter-Roma e l’annientamento psicologico dei tifosi dell’Inter su Romelu Lukaku

A Calcionews24 Aldo Serena ha paragonato la risposta di San Siro al ritorno di Romelu Lukaku con la Roma, al suo primo derby della Mole dopo il passaggio dal Torino alla Juventus. Ecco quindi come i nerazzurri hanno avuto la meglio sull’attaccante. Un possibile consiglio per la Lazio in previsione del derby della Capitale?

LUKAKU-INTER – «Le dinamiche erano completamente diverse, però io come Lukaku mi sono trovato uno Stadio granata che aveva una acredine nei miei riguardi, quasi un odio. Quindi io ci sono passato nel senso che ho passato un momento come quello di Lukaku. Un momento di attesa perché mi aspettavo quello che è successo. E lo stesso vale per lui. Quando si è in quelle condizioni si hanno due modi per reagire. Uno è quello di prendere quella rabbia che i tifosi hanno nei tuoi riguardi come propellente per andare in campo e caricarsi, col rischio però di caricarsi troppo e venire quindi espulsi o compiere qualche gesto poco corretto. Una scelta rischiosa, ma combattiva dunque. L’altro modo è quello di pensare al passato: com’è andata in quella squadra che tu hai lasciato…come erano i tuoi tifosi prima e dopo e come si relazionano al tuo addio. Lukaku aveva anche avuto dei comportamenti sicuramente molto fastidiosi per i tifosi dell’Inter e credo che a lui sia capitato il contrario, la situazione opposta. Non è riuscito a staccare col passato ed ha fatto una partita anonima senza battagliare e senza appunto prendere come benzina quella rabbia dei tifosi in quel momento».

TIFOSI HANNO AVUTO LA MEGLIO SU DI LUI – «Si esatto, in questo caso si».

