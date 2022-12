Serbia Svizzera, Stojkovic sostituisce Milinkovic: il laziale non la prende bene

Dragan Stojovic ha sostituito Sergej Milinkovic-Savic a metà secondo tempo e il laziale non l’ha presa bene

Poco meno di 70 minuti. Questo quanto è durata la gara di Milinkovic-Savic contro la Svizzera. Poi il ct Stojkovic ha optato per il cambio facendo entrare Maksimovic al posto del Sergente.

Come era facile immaginare, il centrocampista della Lazio non l’ha presa bene. Come riporta Rai Sport Sergej si è tolto immediatamente la maglia una volta arrivato in panchina. Il cambio non gli è andato giù e il giocatore non ha nascosto il suo disappunto.