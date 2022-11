Serbia, Milinkovic arrivato in Bahrain: inizia l’avventura Mondiali

Serbia, Milinkovic è appena arrivato in Bahrain e si prepara a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la sua Nazionale

Solo Milinkovic e Vecino sono volati con le rispettive Nazionali per giocarsi i Mondiali in Qatar. Il Sergente è pronto a prendersi la scena con la sua Serbia – che scenderà in campo il prossimo 24 novembre contro il Brasile – e l’entusiasmo è incontenibile.

A dimostrarlo il sorriso sfoggiato su Instagram, appena arrivato in Bahrain.