Serbia, Milinkovic: «Abbiamo avuto molte occasioni che non siamo riusciti a sfruttare». Le parole del Sergente della Lazio

Queste le parole del Sergente della Lazio, Milinkovic Savic rilasciate a Tv Arena Sport:

PAROLE– «Abbiamo preso quel punto, che alla fine può essere decisivo quando tutto sarà sommato. Abbiamo avuto molte occasioni che non siamo riusciti a sfruttare, ma abbiamo comunque raccolto un punto. Ora possiamo tornare a casa e prepararci al meglio per il proseguimento della competizione. Il campo non era per niente facile. È la fine della stagione… Certo, non c’è bisogno di cercare un alibi. Abbiamo raccolto l’ultimo atomo di forza, non credo che abbiamo giocato una partita così brutta, perché abbiamo avuto molte opportunità, quindi in un certo senso rimane un peccato che non abbiamo ottenuto un risultato migliore e preso tutti e tre i punti».