Ex Lazio, Lulic esalta Italiano: «Sta facendo grandi cose a Firenze»

Intervistato da violanews, Senad Lulic, ex Lazio, ha speso bellissime parole per Vincenzo Italiano:

«Gli faccio i complimenti per la grande stagione, due anni fa la Fiorentina lottava per rimanere in Serie A e li ha riportati in Europa. Sta facendo grandi cose, già allo Spezia si vedeva che era un allenatore capace di far giocare bene le sue squadre. Ora arriva il bello e diverso, deve confermarsi ed è sempre difficile. Per la prima volta affronterà l’Europa da allenatore, dovrà essere bravo a gestire le partite che diventeranno tante. Però è uno degli esempi da prendere per noi che siamo qua ad imparare».