Semestrale Lazio, UFFICIALE: passivo di oltre 20 milioni ma in miglioramento

Semestrale Lazio: passivo di oltre 20 milioni ma in miglioramento. Ecco i dati su acquisti e cessioni

È stata pubblicata la nuova semestrale in casa Lazio, approvata giovedì 30 marzo dal consiglio di gestione. Il bilancio al 31 dicembre 2022 presenta un passivo di 21,48 milioni di euro, con un miglioramento di circa un milione rispetto al bilancio al 30 giugno 2022: allora il passivo era di 22,3 milioni.

ACQUISTI – L’acquisto che più pesa a bilancio è quello di Maximiano, pagato 10,259 milioni al Granada. Ale secondo posto Marcos Antonio con i suoi 7,59 milioni, terzo Casale pagato al Verona 6,563 milioni. Sono invece 6,308 i milioni pagati dalla Lazio per Mario Gila, mentre è costato appena 2,376 milioni Ivan Provedel. Per Vecino sono invece stati pagati 1,159 milioni di commissioni. Pagati infine poco più di 6,5 milioni per Cancellieri, a cui si aggiunge una piccola parte da corrispondere in premi.

CESSIONI – La cessione più remunerativa è stata invece quella di Muriqi, passato al Mallorca per 8,018 milioni. 4,230 per il trasferimento di Vavro al Copenaghen. Kiyine è andato al Leuvern per 1,6 milioni, Maistro alla Spal per 500mila euro.