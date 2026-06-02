Selvaggi: «Baldini vuole scuotere la Nazionale puntando sui giovani. Scelta coraggiosa!»

Franco Selvaggi, ex giocatore del Cagliari, ha commentato la decisione di Baldini di convocare U21 in Nazionale maggiore. Le dichiarazioni

Le ultime e coraggiose scelte del Commissario Tecnico ad interim della Nazionale maggiore, Silvio Baldini, continuano a far discutere gli appassionati e gli addetti ai lavori. La decisione di affidarsi quasi interamente al blocco dell’Under 21 per le amichevoli di giugno ha scosso l’ambiente, trovando però sostenitori illustri come Franco Selvaggi.

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La scelta di Baldini secondo l’ex rossoblù Selvaggi

Intervenendo in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24, l’ex attaccante del Cagliari e campione del mondo nel 1982 ha voluto difendere a spada tratta l’operato del C.T., legato a lui da un antico rapporto di amicizia nato sui banchi di Coverciano. Intervistato dalla testata sarda, Franco Selvaggi si è espresso così sull’operato del mister:

«Baldini è una persona stupenda ed eccezionale, un ottimo tecnico, io sono suo amico perché abbiamo fatto il master insieme a Coverciano. Dice sempre la verità che in molti non vogliono sentire! Parla di calcio, parla di cose concrete, alla maniera sua perché ha un cuore d’oro. È un ragazzo stupendo. Io mi onoro della sua amicizia, e lui si onora anche della mia».

Il coraggio di Baldini per la Nazionale

La decisione di azzerare le gerarchie e lanciare i più giovani non viene vista come un azzardo, bensì come una mossa necessaria. Selvaggi ha ribadito la bontà del progetto azzurro:

«Ha voluto buttare un sasso nello stagno, ha fatto benissimo secondo me. Poi puoi anche perdere, per carità. Però gli dai una scossa, no».

Il futuro della FIGC e l’idea di Selvaggi

Oltre a promuovere la linea verde del tecnico, l’ex calciatore ha allargato lo sguardo alla gestione politica del calcio italiano e alla Federazione, invocando l’aiuto di grandi campioni del passato guidati dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò:

«FIGC? Io mi fido di Malagò, è un dirigente esperto, mi piacerebbe se formasse un organismo composto da persone del calibro di Maldini, Del Piero e Baggio!».