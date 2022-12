Allenamento Lazio: si rivede Immobile. Il report della seduta pomeridiana

La Lazio ha svolto questo pomeriggio la seconda seduta di allenamento della giornata: si rivedono Basic e Immobile

SEDUTA POMERIDIANA – La seduta pomeridiana è iniziata con il classico riscaldamento, proseguendo poi con esercitazioni tattiche. Si è rivisto Immobile, rimasto a riposo ieri e questa mattina per sintomi influenzali.

La Lazio è scesa in campo oggi in quel di Formello per la prima seduta di allenamento della giornata (la seconda è prevista alle 15).

Assente Immobile. Si rivede Basic, assente nei giorni scorsi causa febbre, Romagnoli, Gila e Patric che nelle scorse sedute avevano svolto un lavoro a ritmi meno sostenuti. Domani mattina ultima sgambata nel centro sportivo, poi dopo la domenica di pausa ci sarà la partenza per il ritiro in Turchia.