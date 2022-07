Secondo portiere Lazio, i biancocelesti pensano al ritorno di un ex: l’idea

Calciomercato Lazio: nel ruolo di secondo portiere, i biancocelesti starebbero pensando al ritorno nella Capitale dell’ex Berardi

La Lazio è a lavoro per sistemare la porta, sia nel ruolo di titolare che in quello di numero dodici. E proprio per quest’ultimo, vista anche l’imminente partenza di Pepe Reina, i biancocelesti starebbero pensando al ritorno di un ex cresciuto nelle giovanili della squadra della Capitale.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, la Lazio starebbe pensando al rientro alla base di Alessandro Berardi; classe 1991 particolarmente stimato da Tare ai tempi delle selezioni giovanili. Nell’ultima stagione al Verona, l’ex biancoceleste non occuperebbe posti nella lista over avendo svolto tutta la trafila nel settore giovanile laziale. Sarebbe, infatti, tesserabile come bandiera.