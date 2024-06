Scuola Calcio Lazio, i piccoli aquilotti conquistano due medaglie d’oro: tutti i dettagli. Trionfano Under 8 e 10, terzo posto per l`Under 11

Si conclude la stagione per la Scuola Calcio biancoceleste, ma prima del triplice fischio le giovanissime aquile conquistano altre tre medaglie: due d’oro e una di bronzo.

La Lazio si aggiudica il Memorial ‘Catena’, torneo riservato alla categoria Under 8. I giovanissimi aquilotti classe 2016 guidati dal tecnico Riccardo Ricci hanno superato il girone eliminatorio grazie alle due vittorie ed un pareggio. I biancocelesti si sono imposti con il risultato di 9-3 sulla Spes Artiglio, con un netto 10-2 sul Savio mentre con il Cinecittà Bettini non sono riusciti ad andare oltre il 6-6. La Lazio accede alla semifinale dove affronta e supera l’Accademia Calcio Roma in goleada con il risultato di 18-4. Entrano nel tabellino dei marcatori Esposito ed Onofri con un gol a testa, ne sigla quattro Pacolini, cinque gol a firma di Salvatori, mentre ne fa sette uno scatenato Pennetti. Le giovanissime aquile conquistano il pass per la finalissima. Nell’ultimo atto della kermesse, i biancocelesti si impongono di nuovo sulla Spes Artiglio, questa volta con il risultato di 7-1 arrivato grazie alle reti di Oddi, Piccirillo ed Onofri, mentre è poker per Pacolini. Come riportano i canali ufficiali del club.

