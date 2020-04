Scudetto, Vannucchi: «La Juventus ha immensa qualità, la Lazio…»

Ighli Vannucchi, ex fantasista di Empoli e Salernitana, ha detto la sua sulla lotta Scudetto tra Juventus, Lazio ed Inter

In esclusiva per Calcionews24.com, l’ex fantasista toscano – Ighli Vannucchi – ha fatto qualche considerazione sul delicato momento che la Serie A sta attraversando. Poi ha detto la sua anche sulla lotta Scudetto, nel caso in cui il campionato possa riprendere:

«Non lo so, io penso e prevedo la Juve perché potenzialmente è molto più forte. In scia la Lazio. L’Inter ha fatto il massimo di quello che poteva fare fino ad adesso rimanendo in scia, però penso che alla fine l’immensa qualità della Juve e la forza che ha, le darà qualche vantaggio. Poi secondo me con Conte all’Inter, è diventata più simpatica anche la Juve, non so perché ma in tanti me lo confermano».