Scudetto, Sconcerti: «Quest’anno vedo bene la Lazio»

Ai microfoni di Tmw Radio, Mario Sconcerti, ha affermato di ritenere la Lazio la favorita numero uno per lo Scudetto

Durante la trasmissione ”Maracanà” in onda su TMW Radio è intervenuto Mario Sconcerti il quale ha affermato di vedere la Lazio come la candidata numero uno per la conquisto dello Scudetto.

Ecco le sue parole: «C’è curiosità nel vedere la Lazio, da che punto ripartirà. La gara con l’Atalanta sarà decisiva. Eriksen uomo in più che Lazio e Juve non hanno? No, non è così: la Lazio ha Correa, Caicedo, anche la Juve ha molte variabili».

Gianlorenzo Di Pinto