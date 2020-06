Scudetto, Sarri: «Dobbiamo guardare solo ai nostri risultati»

L’allenatore della Juventus Sarri ha parlato dei risultati di Lazio e Inter in vista della corsa scudetto

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato delle gare di ieri di Inter e Lazio:

«Se ho visto le gare di Inter e Lazio? L’Inter no perché stavo ancora allenando, ho visto uno spezzone della Lazio. Noi dobbiamo guardare i nostri risultati e ancora più alle prestazioni che ci portano ai risultati. Non è che in questo momento si può considerare un vantaggio pazzesco, ci sono 33 punti in palio e noi dobbiamo avere la mentalità di prendere punti ovunque concentrandoci sulla prossima partita, senza tabelle e conti».