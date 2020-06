Gabi Mudigayi, centrocampista della Lazio dal 2005 al 2008, ha commentato la corsa Scudetto della sue vecchia squadra

Ai microfoni di Radio Bianconera, l’ex giocatore della Lazio Gabi Mudingayi, ha detto la sua sulla corsa allo Scudetto e sul testa a testa con la Juventus:

«Io da sempre tifo per la Lazio, per me è una bella sorpresa perché sta giocando un bel calcio. La Juve è più esperta, più attrezzata per lo Scudetto, ma per quello che fa vedere in campo la Lazio è una bellissima sorpresa».