Scudetto, Maicon: «La Lazio sta facendo un gran campionato, ma la Juve è la più forte»

Lazio, Inter e Juventus sono le tre squadre che si contendono lo Scudetto: l’ex nerazzurro Maicon ha detto la sua

Pronostici e scommesse. La lotta Scudetto non è mai stata così avvincente: Lazio, Inter e Juventus si sfidano senza esclusione di colpi per il primato. In un’intervista a La Gazzetta Sportiva, l’ex nerazzurro Maicon ha detto la sua: «Juve in difficoltà? Non come si dice. È vero, a Lione non ha fatto bene, ma in Champions l’approccio è diverso e tra l’altro non credo che Sarri sarà poi eliminato dal Lione. In Italia la Lazio sta facendo un grande campionato, ma ritengo i bianconeri ancora oggi i più forti. E quando giocano a Torino, poi, è difficile uscire con tre punti da lì. Scudetto? Sono convinto che l’Inter possa vincerlo».

INTER – «Decisiva? Sì, per il momento in cui arriva sì. L’Inter ha bisogno di un successo. E io sono convinto che la squadra di Conte possa davvero arrivare a vincere lo scudetto».