Scudetto, lady Garcia: «La Juve ha la rosa folta, ma la Lazio ha fame» VD

Francesca Brienza, compagna dell’allenatore Rudi Garcia e tifosa della Roma, ha commentato la serrata lotta verso lo Scudetto tra Lazio e Juventus. Ecco le sue parole:

«Scudetto? Con questi ritmi credo sia più facile per la Juve che ha una panchina molto più folta. Ciò non toglie che la fame della Lazio possa essere sufficiente. Se sto con i piedi per terra penso alla Juventus, ma se la vogliamo romanzare perché no la Lazio».