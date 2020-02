Scudetto, Di Marzio: «Lazio? Vedremo sa rimarrà in alto. Ci si aspetta una sua caduta»

Scudetto, le parole dell’ex allenatore Gianni Di Marzio sulla corsa al primo posto ai microfoni di TMW Radio

Una corsa scudetto che sta tenendo sulle spine tifosi e non: gli appassionati di Serie A sono tutti in fibrillazione per capire chi sarà a spuntarla fra Juventus, Lazio e Inter. Sui biancocelesti è intervenuto Gianni Di Marzio, l’ex allenatore e dirigente, che ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio:

«Bisogna vedere se i giocatori della Lazio siano abituati a stare in alta quota. L’arte di saper vincere non è per tutti. Io starei attento anche ai numeri. Più si va avanti e si vince, più tutti sono lì ad aspettare la tua prima caduta».

