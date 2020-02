Scudetto, Capello: «Inzaghi bravissimo, la Lazio rischia di pagare caramente gli infortuni…»

La lotta scudetto è serrata: Juventus, Inter e Lazio si contendono il titolo. A dire la sua c’è anche Fabio Capello

Il toto scudetto rilancia pronostici e candidati. A La Gazzetta Sportiva , Fabio Capello, ha analizzato le potenzialità di Juventus, Inter e Lazio: «Nel derby ha sofferto, confermando l’appannamento emerso nelle gare precedenti, ma oscurato in qualche modo dai successi. I biancocelesti ha bisogno della brillantezza per lottare per lo Scudetto, altrimenti perdono sicuramente qualcosa».

«Simone Inzaghi, che considero bravissimo, è condannato a spremere la rosa, più limitata numericamente rispetto a quelle di Juventus e Inter. Questo significa che Immobile dovrà continuare a segnare tantissimo e gli altri reparti non dovranno commettere errori. La Lazio potrebbe pagare a caro prezzo eventuali infortuni».