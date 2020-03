Scudetto, Cabrini: «La Lazio ha il 45% di possibilità di vincerlo»

L’ex difensore della Juventus, Cabrini, ha fatto il suo pronostico sulla lotta Scudetto e le possibilità della Lazio

Lotta serrata ed equilibrata, quella per lo Scudetto. La Lazio, stasera, starà a guardare Juventus-Inter per capire come si muoverà la classifica. Intanto, in un’intervista a Gazzetta Sportiva, l’ex difensore bianconero Cabrini ha fatto il suo pronostico:

«La Juventus è la favorita, per me ha almeno il 40%. Lazio al 35%, Inter al 25%. Io la vedo così. Chi ha vinto nella stagione precedente, in una situazione come questa per me è sempre davanti».