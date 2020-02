Scudetto 1915, presentati nuovi atti in FIGC per la riassegnazione

Continua la lotta dell’Avvocato Mignogna per la riassegnazione alla Lazio dello Scudetto del 1915

Continua la lotta per la riconquista dello Scudetto del 1915: l’azione promossa dall’Avvocato Mignogna per la riassegnazione alla Lazio del titolo in ex aequo con il Genoa.

Come riportato da Il Tempo, sono stati consegnati nuovi documenti in FIGC: gli atti federali dell’estratto del Bollettino Ufficiale 1914/1915 con il Regolamento ufficiale del campionato della stagione di riferimento.

La speranza, come dichiarato da Mignogna, è che venga presto convocato un Consiglio Federale apposito per verificare l’istanza e la petizione.