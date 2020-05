Coronavirus, in Scozia finisce il campionato: Celtic campione

Per colpa del Coronavirus, il campionato in Scozia non ricomincerà: ufficializzato il titolo ai Celtic e la retrocessione degli Hearts

Dopo la Francia, anche la Scozia si ferma ufficialmente: il Coronavirus ha mietuto un’altra vittima.

Oggi è stato annunciato dalla Premiership scozzese che i club hanno stabilito di non mettere a rischio la salute degli atleti e dei vari staff, interrompendo quindi definitivamente il campionato. Oltre a questa decisione, sono state prese quelle relative all’assegnazione del titolo e alla retrocessione: Celtic campione per la nona volta consecutiva, mentre l’Heart of Midlothian Football Club (Hearts ndr) va in Championship.