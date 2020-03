Scontro Lotito-Agnelli, ecco cosa avrebbe detto il patron della Juventus: il retroscena

Scontro Lotito-Agnelli, spuntano altri dettagli del battibecco tra il patron dei biancocelesti e quello della Juventus

Lo scontro c’è stato e le parti non hanno risparmiato i colpo. Venerdì è andata in scena la riunione della Lega di Serie A in videoconferenza e il punto della questione era la ripresa degli allenamenti. Come riporta il Corriere dello Sport infatti pare che Lotito volesse accelerare la ripresa, cosa non gradita ad Agnelli.

Secondo alcune ricostruzioni rimbalzate dalla call conference di Milano, la frase di Agnelli sarebbe stata la seguente: «Parlo da primo in classifica». A quel punto la risposta durissima di Lotito. «Parli da cittadino italiano o da regnante della monarchia Agnelli?».