Sconcerti su Immobile: «Non c'entra niente con la Nazionale, ma...»

Sulle pagine de Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza il momento della Nazionale Italiana. Immancabili le critiche a Immobile

Momento no per la Nazionale Italiana, che reduce dalla vittoria all’Europeo non sta riuscendo a confermare i grandi risultati ottenuti in estate. Al ritorno in campo, la squadra di Mancini non è andata oltre il pareggio sia con Bulgaria che con la Svizzera, mettendo in mostra delle difficoltà in fase realizzativa, ma anche una scasa forma fisica negli uomini chiave a centrocampo.

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine de Il Corriere della Sera, ha analizzato il momento degli Azzurri dispensando critiche a Immobile: «Le difficoltà viene dalla piccola deriva di alcuni giocatori chiave. Uno di questi è Immobile, che è generoso ma non c’entra niente con questa Nazionale. Ha altre caratteristiche, cerca la profondità, ma non ha il fisico per giocare nell’area piccola»