Maurizio Sconcerti ha parlato a TMW Radio della situazione in Lega Calcio.

POLITICA DEL CALCIO – «Non me ne frega niente della politica del calcio. Anche la stessa Lega sta per essere travolta, siamo vicini alla maggioranza di società americane ed è chiaro che presto faranno cosa vorranno. Il tempo di Lotito è finito. In fisica si chiama teoria della complessità o del caos, ci sono cose non riassumibili da noi. Un po’ come il gioco di oggi che chiamiamo progresso e modernità, con quaranta passaggi al portiere».