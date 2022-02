Sconcerti: «Sarri deluso. Molto dipenderà da questo Cabral»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti ha parlato del mercato della Lazio ai microfoni di TMW Radio: le sue dichiarazioni

Mario Sconcerti ha parlato del mercato della Lazio ai microfoni di TMW Radio. Le sue dichiarazioni.

MERCATO – «Credo sia deluso. Molto dipenderà da questo Cabral, che non conosco. Posso dire che la Lazio, se non vendeva, non poteva acquistare e, nonostante abbia piazzato giocatori, non ha incassato. Con Muriqi in fondo, hanno potuto prendere Cabral. Sono sei le società italiane, tra cui anche l’Empoli, che non potevano comprare senza prima vendere».