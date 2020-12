Il giornalista ed opinionista Sconcerti ha parlato della Roma e della sua forza. Le parole sulla squadra di Fonseca

Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio. Le sue parole sulla Roma.

«Il Torino prende sempre gol, ma credo che la Roma queste partite le vince in modo quasi automatico, ha facilità ad andare in porta. Ha un’ampiezza e una precisione che sono rare. Alla Roma è mancata per ora la vittoria contro il grande avversario. È una gran bella squadra».