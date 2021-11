Sconcerti: «Onestamente non so cosa si possa chiedere di più alla Lazio»

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato così il confronto di ieri sera al ‘Maradona’ tra Napoli e Lazio

«Non c’è stata partita, il Napoli quando gioca con questa velocità è difficilmente aggirabile. Mertens torna assolutamente indispensabile nel momento in cui Osimhen è indisponibile. La Lazio è alla pari con i punti dello scorso anno, non è un problema di Sarri: nella Lazio se non segna Immobile non segna nessuno. Onestamente non so cosa si possa chiedere di più alla Lazio»