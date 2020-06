Lotta Scudetto, Sconcerti: «Lazio in vantaggio rispetto alla Juve»

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, vede la Lazio in vantaggio rispetto alla Juventus per la lotta Scudetto

La sconfitta di ieri sera rischia di diventare un peso enorme per la testa dei giocatori della Juventus. Una partita con poche cose positive persa ai rigori con l’errore di uno dei più talentosi.

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo ed esperto conoscitore di calcio, ha detto a TMW Radio: «La Juventus rischia di perdere il campionato, questa è una squadra che non vince. Non è giusto giudicare da queste partite, anche se ti sono costate un trofeo. Il vantaggio è della Lazio che però ancora non abbiamo visto. L’Inter che abbiamo visto è nettamente superiore a questa Juventus».